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От рака и переломов: 2 ореха обладают уникальными свойствами

От рака и переломов: 2 ореха обладают уникальными свойствами

14:09, 16 фев 2024

Орехи давно обрели славу полезного и вкусного продукта, но не все осведомлены о том, что миндаль и грецкий орех выделяются своими особыми свойствами, способствующими укреплению организма и защите от различных недугов. Эту тему освещает издание rg.ru.

По словам знаменитых врачей Айшат Идармачевой и Натальи Балашовой, которые поделились своими познаниями о пользе миндаля и грецкого ореха, оказывается, что эти два вида орехов богаты ненасыщенными жирами Омега-3, играющими ключевую роль в защите сердечно-сосудистой системы.

Доктор Идармачева отметила: «Миндаль и грецкий орех являются настоящими сокровищницами питательных веществ. Они способствуют укреплению сосудов, защите от раковых заболеваний и даже помогают предотвратить переломы».

Согласно утверждениям доктора Балашовой, миндаль обладает высоким содержанием белка, кальция и витамина Е, что делает его идеальным продуктом для поддержания здоровья костей и сердца.

Грецкий орех, в свою очередь, богат антиоксидантами, магнием и Омега-3 жирными кислотами. Доктор Балашова заявила, что ежедневное употребление этого ореха поможет предотвратить развитие раковых опухолей и проблем со сосудами.

Специалисты рекомендуют включать в рацион по 30 г миндаля или грецкого ореха ежедневно, чтобы обеспечить организму необходимое количество питательных веществ.

Изображение от stockking на Freepik

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: здоровье
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