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Таких блинов вы точно не пробовали: получаются невероятно сливочными и кружевными

Таких блинов вы точно не пробовали: получаются невероятно сливочными и кружевными

12:35, 17 фев 2024

Выбрасывать прокисший кефир - большая ошибка, ведь из него можно приготовить изысканное лакомство - ароматные блины, которые превзойдут все ваши ожидания по вкусу и нежности.

Для создания этого кулинарного шедевра потребуется совсем немного: прокисший кефир, мука, ванилин, сахар, разрыхлитель, яйца и подсолнечное масло. Соединив эти простые ингредиенты в правильных пропорциях и приготовив тесто, можно получить блинчики, которые растают во рту.

Секрет их воздушности и кружевной текстуры кроется в прокисшем кефире. Благодаря молочнокислым бактериям тесто получается особенно пышным. А добавив немного ванилина, сахара и яиц, вы придаете блинам изумительный аромат и сливочный вкус.

Разогрейте сковороду, выпекайте золотистые блинчики и наслаждайтесь этим волшебным блюдом. Угощайте ими своих близких, и пусть аромат свежеиспеченных блинов наполнит ваш дом в эти масленичные дни!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты блины
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