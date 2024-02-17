Таких блинов вы точно не пробовали: получаются невероятно сливочными и кружевными
12:35, 17 фев 2024
Выбрасывать прокисший кефир - большая ошибка, ведь из него можно приготовить изысканное лакомство - ароматные блины, которые превзойдут все ваши ожидания по вкусу и нежности.
Для создания этого кулинарного шедевра потребуется совсем немного: прокисший кефир, мука, ванилин, сахар, разрыхлитель, яйца и подсолнечное масло. Соединив эти простые ингредиенты в правильных пропорциях и приготовив тесто, можно получить блинчики, которые растают во рту.
Секрет их воздушности и кружевной текстуры кроется в прокисшем кефире. Благодаря молочнокислым бактериям тесто получается особенно пышным. А добавив немного ванилина, сахара и яиц, вы придаете блинам изумительный аромат и сливочный вкус.
Разогрейте сковороду, выпекайте золотистые блинчики и наслаждайтесь этим волшебным блюдом. Угощайте ими своих близких, и пусть аромат свежеиспеченных блинов наполнит ваш дом в эти масленичные дни!
Автор: Семен Подгорный
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