Рассада будет крепкой: добавьте эти 2 продукта до посадки

12:49, 17 фев 2024

В мире садоводства появилась удивительная методика, которая, по утверждению ее авторов, способна значительно повысить урожайность и устойчивость растений к болезням. Известный садовод и ведущий популярного YouTube-канала о садоводстве поделился информацией о двух секретных ингредиентах, применение которых, по его словам, станет настоящим прорывом для всех любителей выращивания растений.

Первым таким ингредиентом является молотая скорлупа куриных яиц. Этот продукт содержит много кальция и полезных микроэлементов, необходимых для здоровья растений. Специалист рекомендует предварительно подсушить скорлупу на батарее в течение пары дней, затем размолоть ее в порошок и добавить из расчета 4 столовых ложки на каждые 5 литров почвы. По его словам, такой состав надежно защитит рассаду от вершинной гнили.

Вторым интересным ингредиентом является молотая шелуха лука. Это уникальное вещество, как утверждается, обогатит почву полезными питательными элементами и создаст надежную защиту от вредоносных микроорганизмов. Для этого достаточно измельчить шелуху в кофемолке и добавить в почву из расчета 5 столовых ложек на каждые 5 литров, тщательно перемешав. Такое удобрение, по мнению садовода, будет очень полезно для растений.

Эти простые, но потенциально результативные рекомендации, как отмечается, стали настоящим открытием как для опытных огородников, так и для начинающих любителей выращивания растений. Их эффективность еще предстоит проверить на практике.

Автор: Семен Подгорный