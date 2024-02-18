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Домашние будут просить добавки: простой и вкусный салат на скорую руку

Домашние будут просить добавки: простой и вкусный салат на скорую руку

11:34, 18 фев 2024

Приготовление вкусного и сытного салата за каких-то 6 минут кажется невероятным? Однако это вполне реально, что мы сейчас и докажем! Речь пойдет о рецепте салата «Наталья», после которого все домашние обязательно попросят добавки.

Для этого блюда потребуются следующие продукты: 50 г твердого сыра, одно кислое яблоко, один крупный огурец и 200 г крабовых палочек. Это простые ингредиенты, которые скорее всего уже есть в вашем холодильнике.

Сначала нужно вымыть яблоко и огурец, нарезать их кубиками, измельчить крабовые палочки и натереть сыр в крупную стружку. Затем соединить все компоненты в одной миске, добавить сметану или майонез по вкусу, посолить и тщательно перемешать.

И всё! Всего за 6 минут получился невероятно вкусный и сытный салат, после которого все домашние обязательно попросят добавки! Так что теперь вы знаете, что приготовление салата может быть быстрым и простым.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты салат
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