Домашние будут просить добавки: простой и вкусный салат на скорую руку

11:34, 18 фев 2024

Приготовление вкусного и сытного салата за каких-то 6 минут кажется невероятным? Однако это вполне реально, что мы сейчас и докажем! Речь пойдет о рецепте салата «Наталья», после которого все домашние обязательно попросят добавки.

Для этого блюда потребуются следующие продукты: 50 г твердого сыра, одно кислое яблоко, один крупный огурец и 200 г крабовых палочек. Это простые ингредиенты, которые скорее всего уже есть в вашем холодильнике.

Сначала нужно вымыть яблоко и огурец, нарезать их кубиками, измельчить крабовые палочки и натереть сыр в крупную стружку. Затем соединить все компоненты в одной миске, добавить сметану или майонез по вкусу, посолить и тщательно перемешать.

И всё! Всего за 6 минут получился невероятно вкусный и сытный салат, после которого все домашние обязательно попросят добавки! Так что теперь вы знаете, что приготовление салата может быть быстрым и простым.

Автор: Семен Подгорный