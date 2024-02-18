Секрет долголетия и крепких сосудов: простая диета, доступная каждому

11:39, 18 фев 2024

Недавние исследования, проведенные немецкими учеными, проливают свет на оптимальный тип питания для здоровья сердечно-сосудистой системы. Эксперимент с участием 94 человек показал, что флекситарианская диета, или гибкое вегетарианство, является наилучшим выбором для укрепления сосудов и долголетия.

Участники были разделены на группы с разными диетами: вегетарианской, с высоким потреблением мяса без ограничений и с умеренным потреблением мяса до 50 г в день наряду с молочными продуктами. Последняя группа с гибким рационом продемонстрировала самые лучшие результаты для сердечно-сосудистой системы.

Флекситарианская диета включает овощи, фрукты, небольшие порции мяса и молочные продукты, а также ограничивает потребление рыбы и яиц до 3 раз в неделю. Как отмечают исследователи, такой рацион не только повышает эластичность сосудов, но и оптимизирует уровень холестерина.

В целом, данное исследование доказывает, что умеренное количество животных белков в сочетании с растительной пищей является идеальной формулой для здоровья сердца и сосудов. Гибкий подход к питанию, который демонстрирует флекситарианство, позволяет избежать крайностей и найти оптимальный баланс, полезный для всего организма. Такой тип питания рекомендуется для людей всех возрастов, стремящихся укрепить свое сердечно-сосудистое здоровье.

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Автор: Семен Подгорный