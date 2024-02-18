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Секреты безопасной кухни: как правильно варить мясо и рыбу, чтобы убить всех паразитов

Секреты безопасной кухни: как правильно варить мясо и рыбу, чтобы убить всех паразитов

11:45, 18 фев 2024

Многие допускают распространенную ошибку, неправильно готовя мясо и рыбу. Это может привести к проблемам со здоровьем из-за сохраняющихся в продуктах гельминтов. Ветеринарный врач Марина Чеченова в интервью изданию поделилась ценными рекомендациями по оптимальному времени термической обработки разных видов мяса и рыбы для надежного уничтожения всех паразитов.

По словам эксперта, большинство гельминтов погибает при кипячении уже через 20 минут. Однако для полной нейтрализации некоторых наиболее устойчивых видов требуется длительность тепловой обработки до 2 часов. Госпожа Чеченова настоятельно рекомендует варить любые мясо и рыбу не менее 20 минут после закипания воды. Например, опасные трихинеллы уничтожаются только после 2-часового кипячения. Поэтому лучше придерживаться проверенных оптимальных сроков термической обработки для каждого продукта, а в некоторых случаях даже несколько увеличив их.

Согласно рекомендациям опытного доктора, говядину следует варить не менее 1,5 часов с момента закипания воды, телятину - не меньше часа, свинину и баранину - по 2 часа, курицу - от 40 до 50 минут. Рыба также требует приготовления в кипящей воде в течение не менее 35 минут. Придерживаясь этих простых рекомендаций при кулинарной обработке, можно надежно обезопасить мясо и рыбу от гельминтов и их личинок, не допуская риска для здоровья.

Изображение от bublikhaus на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
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