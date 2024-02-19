Попрощайтесь с бессонницей: простая техника засыпания

14:20, 19 фев 2024

Проблема со сном преследует многих в наши дни. Однако эксперты утверждают, что есть эффективные способы борьбы с ней, не прибегая к лекарствам. Доктор Роман Бузунов, известный специалист в области сна, поделился уникальной техникой мгновенного засыпания.

Согласно словам доктора Бузунова, простое упражнение под названием «обратное моргание» позволяет погрузиться в сон всего за несколько минут. Этот метод помогает облегчить процесс засыпания и избежать мучений от бессонницы.

Чтобы опробовать технику, нужно лечь в постель в удобной позе, закрыть глаза и посчитать до десяти. Затем на секунду приоткрыть глаза и повторить цикл. По словам Бузунова, именно в момент ожидания открытия глаз человека настигает сонливость, которая погружает его в глубокий сон.

Данный простой, но действенный метод не только помогает справиться с бессонницей. Он также способствует расслаблению и избавлению от стресса.

Изображение от benzoix на Freepik

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru