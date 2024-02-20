Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Секрет сияющих полов: всего 10 капель этого средства и чистота на всю неделю обеспечена

Секрет сияющих полов: всего 10 капель этого средства и чистота на всю неделю обеспечена

09:43, 20 фев 2024

Мечтаете о том, чтобы ваш дом сиял чистотой и был наполнен ароматом свежих цитрусовых, но при этом не использовать опасные химикаты? Тогда новейший тренд в уборке с применением эфирного масла лимона - то, что вам нужно!

Забудьте о хлорке, которая не только вредна для здоровья, но и способна повредить напольные покрытия. Эфирное масло лимона - натуральный продукт, который эффективно устраняет загрязнения и надолго придает помещениям приятный цитрусовый аромат.

Всего лишь добавьте 10-15 капель масла в небольшое ведро воды и приступайте к уборке. Результат приятно удивит: полы не только станут идеально чистыми, но и будут сверкать, как новые.

Эфирное масло подходит для мытья разных типов напольных покрытий - ламината, линолеума. Также отлично справляется с удалением пыли. Попробуйте этот новый способ уборки и ощутите разницу!

Изображение от Freepik

Полы будут сиять: нужно добавить в воду один простой продукт Полы будут сиять: нужно добавить в воду один простой продукт
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы уборка мытье полов
Читайте также

Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять
Это интересно
Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять
Эффект поражает: добавьте каплю йода на сливочное масло
Потребитель в Башкирии
Эффект поражает: добавьте каплю йода на сливочное масло
Натуральный эликсир здоровья: одна ложка в день, и вы забудете о болезнях
Это интересно
Натуральный эликсир здоровья: одна ложка в день, и вы забудете о болезнях
Готовим с шеф-поваром: изумительный картофель за 5 минут
Это интересно
Готовим с шеф-поваром: изумительный картофель за 5 минут


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok