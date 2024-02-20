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Простой способ профилактики Альцгеймера: ешьте этот овощ со своего огорода

Простой способ профилактики Альцгеймера: ешьте этот овощ со своего огорода

11:34, 20 фев 2024

Эксперты Роспотребнадзора активно поддерживают возвращение традиционных русских овощей на наши столы. Одним из таких забытых, но чрезвычайно полезных корнеплодов является скромная репа. Этот овощ с глубокой древности культивировался на Руси и славился своими удивительными свойствами, благотворно влияющими на здоровье и настроение человека.

Хотя в современном мире репа и не пользуется большой популярностью среди других овощей, ее пищевая ценность исключительно высока. Она содержит широкий спектр витаминов, включая витамины группы В, витамин С, витамин РР, провитамин А, а также антиоксиданты и другие полезные микроэлементы. Такой состав делает репу превосходным дополнением к рациону современного человека.

Польза репы для человеческого организма поистине уникальна. Регулярное употребление этого овоща в пищу способствует поддержанию здорового веса, укрепляет работу сердца, печени и желчного пузыря. Кроме того, репа снижает уровень холестерина в крови, предотвращая риск образования желчных камней. А витамин К, содержащийся в ботве репы, укрепляет кости и снижает вероятность возникновения некоторых тяжелых заболеваний.

Свежевыжатый сок репы – настоящее спасение при кашле, проблемах с горлом и охриплости голоса. Однако перед тем, как активно включать этот корнеплод в свой рацион, важно учитывать возможные противопоказания. Аллергия на репу, проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также осложненные формы сахарного диабета могут послужить основанием для ограничения потребления репы и продуктов из нее.

Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: советы здоровье репа
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