Вирусы сгорят: доктор назвала «сорную» траву, которая убьет ОРВИ

11:39, 20 фев 2024

Доктор Светлана Ищенко раскрывает секреты создания в организме неблагоприятной среды для вирусов и бактерий, чтобы защитить себя от гриппа и ОРВИ. По ее словам, в этом ключевую роль играют народные средства.

Согласно данным специалиста с 40-летним опытом практики, патогены предпочитают кислую среду, которую создают такие продукты как алкоголь, мясо, кофе, чай, фастфуд и газированные напитки. В то же время щелочная среда становится настоящим кошмаром для вирусов, лишая их возможности размножаться. Поэтому крайне важно включать в рацион продукты, обладающие ощелачивающим действием.

Среди таких продуктов доктор Ищенко выделяет свежую зелень, зеленые овощи, брокколи, огурцы, сельдерей, капусту, свежие фрукты, орехи, проростки зерновых и бобовых культур, сыродавленные масла, куркуму, имбирь, гвоздику, чеснок и лук. Особое внимание она уделяет одуванчику — растению, которое многие рассматривают просто как сорняк.

По словам Светланы Ищенко, одуванчик является лидером по ощелачивающему действию. Она использует его для приготовления салатов в сочетании с другой зеленью, а также сушит и добавляет в разнообразные блюда.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru