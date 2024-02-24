Откажитесь от этой рыбы: врач назвал ее врагом печени и сердца — в ней нашли ртуть

13:09, 24 фев 2024

Хотя рыба традиционно считается ценным источником белка, витаминов и Омега-3, не все ее виды одинаково полезны. Специалисты в области питания и врачи бьют тревогу: некоторые рыбы могут содержать опасные вещества, пагубно влияющие на здоровье человека.

Особую опасность представляет ртуть – токсичный элемент, способный нанести серьезный вред работе сердца, печени и мозга. Его накопление в организме может привести к возбуждению, нарушению передачи нервных импульсов, а у беременных женщин – негативно сказаться на развитии нервной системы плода.

В связи с этим, медики настоятельно рекомендуют отказаться от употребления рыбы с высоким содержанием ртути. К этой категории относятся королевская скумбрия, большеглазый тунец, рыба-меч и акула. Детям и будущим мамам следует с осторожностью относиться к морскому окуню, палтусу и тунцу.

Но не стоит полностью отказываться от даров моря. К счастью, существуют виды рыбы, которые не только безопасны, но и богаты полезными веществами. Отличным выбором станут дикий лосось, сардины, минтай, сельдь, радужная форель, атлантическая скумбрия, мидии, устрицы и анчоусы. Эти морепродукты содержат минимальное количество ртути, при этом щедро делясь с организмом Омега-3.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru