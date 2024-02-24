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Опасно для здоровья: эти продукты ни в коем случае нельзя греть в микроволновке

Опасно для здоровья: эти продукты ни в коем случае нельзя греть в микроволновке

13:22, 24 фев 2024

Микроволновая печь - верный помощник на кухне, но важно понимать, что не всякая еда ей поддается. Эксперты бьют тревогу: некоторые продукты под воздействием СВЧ-излучения могут стать угрозой для нашего здоровья.

Диетологи предостерегают: продукты, богатые жирами, под влиянием микроволн претерпевают нежелательные изменения. Натуральные жиры трансформируются в трансжиры, печально известные своим негативным влиянием на организм. Особую опасность представляют продукты, уже содержащие трансжиры, например, фастфуд - после разогрева в микроволновке их вред многократно возрастает.

Трансжиры ведут к повышению "плохого" холестерина, что увеличивает риск развития атеросклероза. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют воздержаться от нагревания жирных продуктов в микроволновой печи, делая выбор в пользу газовой или электрической плиты.

Осторожно подходите к выбору еды для разогрева и заботьтесь о здоровье. Правильное использование микроволновой печи позволит избежать неприятных последствий для вашего организма.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы здоровье
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