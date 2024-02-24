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Вредители не тронут картофель: добавьте это в лунки

Вредители не тронут картофель: добавьте это в лунки

13:30, 24 фев 2024

Весной многие задумываются о выращивании картофеля на своих огородах. Однако опытные огородники знают, что подготовку к посадке нужно начинать загодя. Один из нестандартных методов защиты будущего урожая от вредителей вроде проволочников и майских жуков - использование высушенной кожуры от мандаринов.

Оказывается, засушенные корки цитрусовых обладают свойствами, отпугивающими вредных насекомых, питающихся клубнями. Чтобы сохранить полезные свойства, мандариновую кожуру надо заготавливать заранее. При посадке достаточно положить небольшое количество высушенного материала вместе с семенным картофелем в посадочные ямки. Такой метод уже испытан некоторыми садоводами на практике и доказал высокую результативность.

Помимо защиты урожая от вредителей, этот нестандартный приём делает процесс посадки более увлекательным и запоминающимся занятием. Возможно, уже сейчас стоит начать собирать цитрусовые корки, чтобы использовать их для отпугивания насекомых-вредителей во время посадки картофеля в следующем сезоне.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
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