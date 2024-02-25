Женщинам нельзя сидя, а мужчинам стоя: опытный врач назвал главные запреты — это приводит к болезням

15:27, 25 фев 2024

Многие люди проводят большую часть дня в одном положении – сидя или стоя. Казалось бы, что может быть безобиднее? Однако ортопед Марат Пайтян утверждает, что такие привычные позы могут нанести вред нашему здоровью, если не учитывать особенности строения мужского и женского тела.

Мужчинам, по словам Пайтяна, стоит избегать длительного стояния. Широкие плечи и узкий таз создают особую нагрузку на суставы и мышцы, что со временем может привести к болям в ногах и спине. Решение проблемы простое: делать короткие перерывы и разгружать тело.

Женщинам же необходимо остерегаться долгого сидения. Их более широкий таз и низкий центр тяжести делают эту позу особенно вредной для позвоночника, особенно если ноги скрещены или находятся в неудобном положении. Поэтому важно следить за осанкой и регулярно менять положение тела, особенно во время работы за компьютером.

Но самый главный совет, который дает доктор Пайтян – избегать длительного пребывания в одной и той же позе, будь то стояние или сидение. Это может привести к нарушению кровообращения, мышечной слабости и, как следствие, к проблемам со здоровьем. Поэтому помните: движение – это жизнь!

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru