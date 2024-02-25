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Тонкие и вкусные: универсальный рецепт блинов

Тонкие и вкусные: универсальный рецепт блинов

15:43, 25 фев 2024

Имя Мишеля Ру неразрывно связано с миром высокой кухни. Его кулинарный талант снискал мировую известность, а рецепты стали настоящими эталонами вкуса. Среди них особое место занимают блины - нежнейшие, ажурные, тающие во рту.

Сегодня мы приоткроем завесу над секретами этого знаменитого блюда и расскажем, как приготовить блины по рецепту Мишеля Ру.

Ингредиенты:

  • Мука - 125 г
  • Сахар - 15 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Молоко - 325 мл
  • Сливки - 100 мл
  • Ваниль или лимонная цедра - по вкусу
  • Соль - щепотка
  • Масло для жарки

Приготовление:

В глубокой миске соединяем муку, сахар и соль. Добавляем яйца и, аккуратно помешивая венчиком, добиваемся однородной массы. Постепенно вливаем 100 мл молока, не переставая взбивать.
Затем вливаем оставшееся молоко и сливки, продолжая взбивать до образования теста без комочков. Даем тесту "отдохнуть" в течение часа в теплом месте.
Для аромата добавляем ванильный экстракт или цедру лимона.
Разогреваем сковороду на огне, смазываем ее маслом. Наливаем небольшое количество теста, равномерно распределяя его по дну сковороды.
Жарим блин около минуты с каждой стороны до образования золотистых пузырьков. Переворачиваем и доводим до готовности.

Советы:

  • Для достижения идеальной консистенции теста можно просеять муку.
  • Чтобы блины получились тонкими, не стоит наливать на сковороду слишком много теста.
  • Для жарки лучше использовать топленое масло.
  • Готовые блины можно смазать растопленным сливочным маслом, подавать с медом, вареньем, сметаной или икрой.

Следуя этому рецепту, вы сможете испечь нежнейшие блины, которые станут настоящим украшением вашего стола и порадуют близких своим восхитительным вкусом.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты блины
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