Снизить сахар легко: забудьте про глюкометр

14:24, 26 фев 2024

В современном мире, полном соблазнов и искушений, контролировать уровень сахара в крови становится настоящим вызовом. Однако есть простой и эффективный способ справиться с этой проблемой, который не требует особых усилий и может быть легко реализован даже в офисном пространстве.

Согласно рекомендациям специалиста нейроэндокринолога Юрия Потешкина, существует несложное упражнение, которое поможет организму эффективнее использовать глюкозу и снизить уровень сахара в крови. Причем выполнять его можно прямо на рабочем месте, не отвлекаясь от своих повседневных обязанностей.

Секрет кроется в активизации голеностопных мышц путем простых движений стопой. Достаточно в течение дня периодически поднимать и опускать ногу на носок, и процесс усвоения глюкозы заметно улучшится. Даже после завершения упражнения его положительный эффект сохранится благодаря восстановлению израсходованных запасов гликогена.

Хотя такие активные виды деятельности, как бег и ходьба, могут быть более действенными в плане снижения уровня сахара, специалисты рекомендуют начинать именно с простых упражнений, которые легко вписываются в рабочий график. Тем не менее, перед началом любой физической активности желательно проконсультироваться с врачом, особенно если имеются противопоказания.

Итак, если вы ведете преимущественно сидячий образ жизни и хотите держать под контролем уровень сахара в крови, попробуйте этот простой, но эффективный прием. Возможно, он станет вашим секретным оружием в борьбе с опасными скачками глюкозы, не требуя при этом кардинальных изменений в распорядке дня.

Автор: Семен Подгорный