Не стоит сажать этот сорт томатов: кислые плоды и гниль

22:46, 26 фев 2024

Многообразие гибридных томатов на рынке семян завораживает, но не всегда гарантирует успех. Опытная огородница с канала «Малинка» делится своим неудачным опытом выращивания гибрида «Любаша F1», который позиционируется как ультраранний и устойчивый к болезням.

Несмотря на многообещающие характеристики, «Любаша F1» не оправдал ожиданий. Из пяти посаженных кустов все заболели вершинной гнилью, что обернулось не только потерей части урожая, но и горьким разочарованием.

К тому же, «Любаша F1» не порадовал ни количеством, ни вкусом плодов. Помидоры оказались среднего размера, с кисловатым вкусом, не слишком подходящим для свежих салатов.

На контрасте с «Любашей», другие гибриды, такие как «Джек Пот F1», «Пламя F1», «Оля F1» и «Лирика F1», не только не поддались болезням, но и продемонстрировали завидную плодоносность.

Автор: Семен Подгорный