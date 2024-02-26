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Эта трава лечит 99 болезней и спасает от бессонницы: просто добавьте в чай — невероятно вкусная

Эта трава лечит 99 болезней и спасает от бессонницы: просто добавьте в чай — невероятно вкусная

22:56, 26 фев 2024

На просторах фитотерапии встречается уникальное растение, которое на Руси издревле величали «хворобоем», приписывая ему силу исцеления от 99 недугов. Речь идет о зверобое, о котором с нескрываемым восхищением говорит фитотерапевт Ольга Данилюк.

Зверобой обладает поистине исключительными противовоспалительными и противомикробными свойствами. Даже бактерии, устойчивые к антибиотикам, не в силах противостоять спиртовой настойке этого целебного растения. Но спектр его возможностей не ограничивается этим: зверобой также зарекомендовал себя как эффективный модулятор настроения, помогая при депрессиях, невралгиях и бессоннице.

Благотворное влияние зверобоя распространяется и на сердечно-сосудистую систему. Он нормализует состав желчи, оказывает помощь при гастрите и язвенных болезнях, снижает уровень холестерина и даже способен замедлять сердечный ритм. Помимо этого, данная трава приносит пользу при вегетососудистой дистонии.

Но и это еще не полный перечень достоинств зверобоя! Он обладает противопаразитарными свойствами, парализуя большинство видов глистов. Однако важно помнить, что для приготовления настоев и отваров из этого растения целесообразнее обращаться к продукции аптек и употреблять зверобой исключительно по назначению врача.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы здоровье
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