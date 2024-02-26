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Этот напиток поможет сбросить 10 лишних кг: невероятная польза

Этот напиток поможет сбросить 10 лишних кг: невероятная польза

23:05, 26 фев 2024

В социальных сетях все чаще можно увидеть видео блогеров, которые утверждают, что употребление воды с лимоном по утрам помогает сбросить лишний вес. Этот метод становится все более популярным, привлекая все больше последователей. Но так ли он эффективен, как о нем говорят?

Врач Мелисса Митри выражает сомнения в том, что один стакан лимонной воды способен чудесным образом привести фигуру в порядок. Однако, исследования, проведенные в Японии 16 лет назад, обнаружили ряд полезных свойств этого напитка.

Антиоксиданты, содержащиеся в лимоне, действительно могут помочь в процессе похудения. Они создают ощущение сытости и помогают контролировать аппетит. Участники эксперимента, которые регулярно употребляли воду с лимоном, заметили уменьшение объемов тела.

Кроме того, лимонный сок способствует снижению риска резких скачков сахара в крови после еды и обогащает организм витамином C. Согласно исследованию 2021 года, этот напиток оказывается более полезен для здоровья, чем кофе или чай.

Важно отметить, что вода с лимоном не является волшебным средством для похудения. Она может быть лишь одним из элементов комплексной программы, которая включает в себя сбалансированное питание и регулярные физические упражнения.

Стоит также помнить, что лимонная вода может иметь противопоказания. Людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом или язвой следует употреблять ее с осторожностью, а лучше всего проконсультироваться с врачом.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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