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Крутые лайфхаки: пять простых способов избавить пластиковые контейнеры от неприятного запаха

Крутые лайфхаки: пять простых способов избавить пластиковые контейнеры от неприятного запаха

09:50, 27 фев 2024

Пластиковые контейнеры — незаменимые помощники на любой кухне, позволяющие удобно хранить продукты и готовые блюда. Однако у них есть один существенный недостаток — со временем в них появляются стойкие неприятные запахи, портящие атмосферу и аппетит. К счастью, есть несколько простых и действенных способов избавиться от этой проблемы.

Для начала можно попробовать промыть контейнеры в растворе уксуса и воды. Уксус обладает отличными нейтрализующими свойствами, позволяя эффективно устранить посторонние запахи. После такой процедуры контейнеры становятся свежими и чистыми.

Еще один вариант — на ночь положить в контейнеры несколько долек свежего лимона. Цитрусовые выделяют эфирные масла с приятным ароматом, который как бы «перебивает» неприятные запахи, оставляя ощущение свежести.

Также хороший эффект дает сода — натуральный поглотитель запахов. Достаточно на сутки оставить в контейнерах пару чайных ложек пищевой соды — и даже очень старые пластиковые коробки станут как новые, без тени посторонних запахов.

Неплохо справляется с этой проблемой и кофейная гуща. Ее ароматные масла, оставляя послевкусие свежесваренного кофе, «забивают» неприятные запахи. Полезно оставить гущу в контейнерах на пару часов.

Наконец, отлично зарекомендовал себя активированный уголь — мощное средство для борьбы с любыми стойкими запахами. Достаточно контейнер с углем на ночь плотно закрыть крышкой — и утром неприятный запах исчезнет.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: Freepik.ru
Теги: советы
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