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Чистит сосуды: продукт бесценен для пожилых

Чистит сосуды: продукт бесценен для пожилых

10:17, 27 фев 2024

Чеснок издавна считается не только популярной приправой в кулинарии, но и ценным продуктом для здоровья. По словам доктора медицинских наук Ольги Данилюк, современные исследования подтверждают удивительные свойства чеснока.

Так, регулярное употребление чеснока благотворно влияет на обмен веществ. Он снижает уровень сахара в крови у больных диабетом, а также эффективно нормализует показатели «плохого» холестерина и триглицеридов. Более того, чеснок препятствует образованию атеросклеротических бляшек на стенках кровеносных сосудов, разжижает кровь и способствует рассасыванию тромбов.

Помимо этого, чеснок оказывает положительное действие на состояние кожи и волос. Так, его можно использовать для укрепления волосяных луковиц и стимуляции роста волос. А в виде кашицы чеснок помогает избавиться от мозолей и бородавок.

Вместе с тем, несмотря на все полезные качества, чеснок имеет и противопоказания. Его не рекомендуется употреблять при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, гломерулонефрита, геморроя и некоторых других состояниях. Поэтому перед тем, как включать чеснок в рацион, необходима консультация врача.

Итак, чеснок — это не только прекрасная приправа, придающая блюдам пикантный вкус, но и мощное средство для сохранения здоровья.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: здоровье
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