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Для зрения и сосудов: этот орех незаменим для всех

Для зрения и сосудов: этот орех незаменим для всех

11:14, 27 фев 2024

По словам доктора Малышевой, ведущей популярной медицинской передачи, один из видов орехов является особенно полезным для зрения и состояния кожи. Этот орех содержит больше всех необходимого для выработки коллагена кремния, а также важные для глаз витамины.

Согласно информации, озвученной в передаче, именно фисташки можно назвать настоящим кладезем полезных веществ для поддержания здоровья глаз. В их состав входит значительное количество витамина В6, который имеет большое значение для правильного функционирования макулы - центральной области сетчатки глаза. Обеспечивая макулу необходимым питанием, можно предотвратить развитие дистрофических изменений и сохранить остроту зрения на долгие годы.

По словам эксперта, макула отвечает за максимально четкое видение, поэтому ее поддержка крайне важна для глаз.

Кроме того, в состав фисташек входит достаточное количество кремния, участвующего в синтезе коллагена, незаменимого для эластичности и прочности сосудов. Хорошее кровоснабжение через здоровые сосуды обеспечивает сетчатку глаза питательными веществами, а значит способствует сохранению остроты зрения.

По словам доктора, именно сосуды играют ключевую роль в поддержании здоровья органа зрения.

Сравнивая фисташки и другие орехи, эксперт отметила, что содержание полезного кремния в фисташках почти в два раза выше, чем в тех же грецких орехах. Однако нельзя забывать, что любые орехи - достаточно калорийны, поэтому врач рекомендует употреблять их в разумных количествах. Для профилактики заболеваний глаз и улучшения состояния кожи достаточно 50 грамм фисташек в день.

Итак, включив в рацион рекомендованные орехи с высоким содержанием полезных нутриентов, можно существенно улучшить работу органов зрения и состояние кожных покровов, а также повысить общую сопротивляемость организма.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: здоровье
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