Можно при повышенном холестерине: завтрак вас приятно удивит

14:21, 27 фев 2024

Утренний омлет или яичница — классика жанра, но можно ли позволить себе такое блюдо, если у вас повышен холестерин? Спешим вас обрадовать: последние исследования говорят, что яйца на завтрак могут быть полезны даже тем, кто следит за уровнем холестерина.

Согласно данным, опубликованным в журнале Health, холестерин из пищи не так сильно влияет на его уровень в крови, как принято считать. Большая часть холестерина синтезируется организмом самостоятельно. Поэтому, вместо того, чтобы полностью отказываться от продуктов, содержащих холестерин, важно заботиться о его «хорошем» и «плохом» соотношении.

Специалисты рекомендуют включать в завтрак яйца, но в умеренных количествах: 1-2 яйца в зависимости от их размера. В одном большом яйце содержится около 185 мг холестерина, что составляет более половины суточной нормы.

Однако не стоит злоупотреблять: исследования показали, что употребление 3 и более яиц в день может на 6% повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Не забывайте о балансе: вместе с яйцами на завтрак ешьте овощи, зелень и хлеб. Такой комплексный подход поможет вам сохранить здоровье и зарядиться энергией на весь день.

Автор: Семен Подгорный