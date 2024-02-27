Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Можно при повышенном холестерине: завтрак вас приятно удивит

Можно при повышенном холестерине: завтрак вас приятно удивит

14:21, 27 фев 2024

Утренний омлет или яичница — классика жанра, но можно ли позволить себе такое блюдо, если у вас повышен холестерин? Спешим вас обрадовать: последние исследования говорят, что яйца на завтрак могут быть полезны даже тем, кто следит за уровнем холестерина.

Согласно данным, опубликованным в журнале Health, холестерин из пищи не так сильно влияет на его уровень в крови, как принято считать. Большая часть холестерина синтезируется организмом самостоятельно. Поэтому, вместо того, чтобы полностью отказываться от продуктов, содержащих холестерин, важно заботиться о его «хорошем» и «плохом» соотношении.

Специалисты рекомендуют включать в завтрак яйца, но в умеренных количествах: 1-2 яйца в зависимости от их размера. В одном большом яйце содержится около 185 мг холестерина, что составляет более половины суточной нормы.

Однако не стоит злоупотреблять: исследования показали, что употребление 3 и более яиц в день может на 6% повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Не забывайте о балансе: вместе с яйцами на завтрак ешьте овощи, зелень и хлеб. Такой комплексный подход поможет вам сохранить здоровье и зарядиться энергией на весь день.

Для зрения и сосудов: этот орех незаменим для всех Для зрения и сосудов: этот орех незаменим для всех
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы здоровье
Читайте также

Врач назвал 5 продуктов для снижения холестерина
Это интересно
Врач назвал 5 продуктов для снижения холестерина
Секрет здоровья прост: яйца и овощи! Узнайте, как эти два продукта могут улучшить ваше здоровье
Это интересно
Секрет здоровья прост: яйца и овощи! Узнайте, как эти два продукта могут улучшить ваше здоровье
Врач назвал продукт, который снижает уровень холестерина на 25%: есть в каждом доме
Это интересно
Врач назвал продукт, который снижает уровень холестерина на 25%: есть в каждом доме
Загадочная сладость: 5 мифов о вреде шоколада
Это интересно
Загадочная сладость: 5 мифов о вреде шоколада


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok