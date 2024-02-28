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Никакого фритюра: картофель фри в два простых этапа — за уши не оттащишь

Никакого фритюра: картофель фри в два простых этапа — за уши не оттащишь

10:55, 28 фев 2024

Картофель - это не просто овощ, а целая вселенная вкусов и текстур. И если вы считаете, что единственный способ его приготовления - это жарка, то мы готовы вас удивить!

Представьте себе хрустящие брусочки картофеля с ароматной корочкой из пряностей. Забудьте о традиционных рецептах - пора пересмотреть свое отношение к этому овощу!

Для начала возьмите 500 грамм картофеля, вымойте, очистите и нарежьте брусками. Затем бланшируйте его в кипятке, чтобы стал мягче. Слейте лишнюю воду и дайте стечь.

А теперь приготовим ароматную заправку - смешайте растительное масло, соль, паприку, перец и чесночный порошок. Эта смесь придаст картофелю пикантный вкус.

Перемешайте картофель с заправкой и выложите на противень, застеленный бумагой. Запекайте 10-15 минут до золотистой корочки. Подавайте этот хрустящий картофель, от которого невозможно оторваться!

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: рецепты картофель
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