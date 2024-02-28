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Не выбрасывайте губки для мытья посуды: интересный вариант применения

Не выбрасывайте губки для мытья посуды: интересный вариант применения

11:01, 28 фев 2024

Недавно в среде ценителей комнатных растений появилась интересная идея о том, как можно использовать старые губки для мытья посуды вторично вместо того, чтобы выбрасывать их.

По словам авторов этой идеи, сначала губки, покрытые жирным налетом от долгого использования на кухне, нужно замочить в растворе моющего средства для посуды с теплой водой. Это поможет удалить въевшийся жир и неприятный запах. Затем губки следует тщательно промыть под струей воды.

Далее им предлагается отделить жесткие скребущие части губок, оставив для дальнейшего использования только мягкую губчатую основу. Эту основу можно разместить в поддонах для цветочных горшков, что решает распространенную проблему - скопление лишней влаги после полива, которая часто приводит к появлению плесени. Размещенные под горшком губки будут впитывать излишки воды, не давая ей застаиваться.

Таким образом, старые кухонные губки для мытья посуды обрели у цветоводов совершенно неожиданное, но очень полезное применение вторично вместо того, чтобы отправляться на помойку. Это еще один пример того, как можно использовать подручные средства с пользой, не нанося ущерба окружающей среде.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: советы
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