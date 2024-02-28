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Снизит сахар и холестерин: нужна 1 ложка этого порошка

Снизит сахар и холестерин: нужна 1 ложка этого порошка

11:11, 28 фев 2024

Холодное время года - испытание для иммунитета. Наш организм остро нуждается в дополнительных витаминах и микроэлементах. И здесь на помощь приходят пряности, одна из самых полезных из которых - корица.

Как отмечают специалисты в области фитотерапии, корица обладает удивительными свойствами, помогающими сохранять здоровье и хорошее самочувствие. Во-первых, она стимулирует переваривание пищи, усиливает выделение желчи и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. А еще корица оказывает выраженное антибактериальное и противогрибковое действие, подавляя рост вредных микроорганизмов.

Кроме того, по данным исследователей, корица способна предотвращать развитие некоторых серьезных заболеваний. Так, например, она замедляет процессы старения мозга и дегенерации нервных клеток. А благодаря эфирным маслам корица улучшает состояние сосудов, оказывая благотворное воздействие при гипертонии.

Немаловажно и то, что эта пряность помогает нормализовать уровень сахара и холестерина в крови. Следовательно, ее регулярное употребление - отличная профилактика диабета и ожирения.

Однако, несмотря на все достоинства, корица имеет определенные противопоказания. Поэтому перед тем, как активно использовать ее в своем рационе лучше проконсультироваться с врачом.

Таким образом, зимой корица станет для нашего организма не только ароматной приправой к блюдам, но и настоящим целебным средством, способным уберечь от многих недугов.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: здоровье корица
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