Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Секреты экспресс-чистки: как удалить пятна с куртки за 5 минут без химии

Секреты экспресс-чистки: как удалить пятна с куртки за 5 минут без химии

22:52, 28 фев 2024

Знакомо ли вам чувство досады, когда на любимой куртке или пуховике внезапно обнаруживаются некрасивые пятна? Не спешите отчаиваться и нести вещь в химчистку! С помощью простых подручных средств вы можете вернуть одежде безупречный вид всего за 5 минут.

Вам понадобится лишь пачка влажных салфеток, мицеллярная вода и, при необходимости, нашатырный спирт. Добавьте в упаковку салфеток столовую ложку мицеллярной воды и тщательно протрите загрязненные участки куртки круговыми движениями.

Если пятна оказались стойкими, не стоит унывать! Добавьте в пачку еще ложку мицеллярной воды, а для усиления эффекта – столовую ложку нашатырного спирта. Обработайте проблемные зоны, уделяя особое внимание воротнику, рукавам и карманам.

Всего через 5 минут вы будете приятно удивлены: все пятна бесследно исчезнут, а ваша куртка снова засияет чистотой. Забудьте о дорогостоящей химчистке – вернуть любимой вещи безупречный вид легко и просто!

Не выбрасывайте губки для мытья посуды: интересный вариант применения Не выбрасывайте губки для мытья посуды: интересный вариант применения
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы стирка
Читайте также

Ювелир раскрыл секрет чистки почерневшего серебра за 15 минут: будет сверкать, как в первый день
Это интересно
Ювелир раскрыл секрет чистки почерневшего серебра за 15 минут: будет сверкать, как в первый день
Идеальный крем для торта за 10 минут: кондитер поделился невероятным рецептом
Это интересно
Идеальный крем для торта за 10 минут: кондитер поделился невероятным рецептом
В Уфе на реке Белой предотвратили разлив масляного пятна
Происшествия в Башкирии
В Уфе на реке Белой предотвратили разлив масляного пятна
Маски для лица из ягод для различных типов кожи
Это интересно
Маски для лица из ягод для различных типов кожи


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok