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Лучшая копеечная подкормка для жёлтых помидоров: будут сладкими, сочными и вырастут размером с дыню

Лучшая копеечная подкормка для жёлтых помидоров: будут сладкими, сочными и вырастут размером с дыню

23:06, 28 фев 2024

Мировые садоводы обратили пристальное внимание на желтые томаты, покорившие их неповторимым вкусом. Но далеко не всем удается пожинать сочные и сладкие плоды внушительных размеров. Бывалые огородники издавна знают, что ключ к обильному урожаю этих помидоров - в правильном подкорме. И вот как его приготовить.

Секрет кроется в особом растворе, помогающем растениям раскрыться во всей красе. Для приготовления требуется замочить 5 граммов сухих дрожжей в 200 миллилитрах теплой воды на час. Затем этот дрожжевой настой вливается в емкость объемом 5 литров с чистой водой, куда добавляют стакан сахарного песка и стакан древесной золы. Все ингредиенты тщательно перемешивают, оставляя на трое суток в темном теплом месте.

После этого приготовленную питательную жидкость разбавляют водой в пропорции 1 к 10 и поливают ею томаты. Рекомендуется проводить эту процедуру один раз в две недели, используя по литру раствора на каждый куст.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород помидоры
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