Опытные хозяйки всегда жарят лавровый лист: вот зачем это нужно — аромат невероятный

23:11, 28 фев 2024

Многие опытные кулинары знают, что обжаривание лаврового листа до почернения и последующее его использование при приготовлении блюд - это далеко не бессмысленное действие. Наоборот, такая техника позволяет добиться удивительного и неповторимого аромата готового блюда.

Одним из примеров блюд, в рецепте которого используется предварительно обжаренный лавровый лист, является соленое сало, приготовленное сухим способом. Чтобы сделать это блюдо, потребуются черные от жарки лавровые листья, чеснок, сахар и соль. Сначала листья обжаривают в сковороде до почернения, затем размалывают и смешивают с измельченным чесноком, сахаром и солью. Полученную смесь специй обваливают в куски сала и укладывают все в емкость. Емкость помещают в холодильник на несколько дней, чтобы сало впитало ароматы и вкус добавок.

После выдержки сало готово к подаче на стол. Достаточно лишь стряхнуть лишнюю соль с его поверхности - и можно наслаждаться неповторимым вкусом. Этот нестандартный рецепт соленого сала с использованием предварительно обжаренного лаврового листа определенно удивит и порадует ценителей вкусной еды своим результатом.

Автор: Семен Подгорный