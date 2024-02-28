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Без этого витамина организм «загнется»: последствия пугающие

Без этого витамина организм «загнется»: последствия пугающие

23:23, 28 фев 2024

Витамин В2, также известный как рибофлавин, играет ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы нашего организма. Специалист в области диетологии Марият Мухина подчеркивает его жизненную важность, утверждая, что без него «организм неминуемо даст сбой», а последствия дефицита могут быть весьма пугающими.

Главная функция рибофлавина заключается в защите от анемии. Он непосредственно участвует в синтезе гемоглобина, белка, переносящего кислород к клеткам. Недостаток витамина В2 нарушает обмен железа, что, в свою очередь, приводит к развитию анемии.

Помимо этого, рибофлавин является верным союзником в борьбе с кожными заболеваниями. Он способствует быстрому заживлению ран и помогает поддерживать здоровье кожи. Специалист предостерегает: дефицит рибофлавина может быть вызван несбалансированным питанием, когда в рационе недостаточно продуктов, богатых этим витамином.

Обеспечить оптимальный уровень витамина В2 поможет включение в меню таких продуктов, как молоко, мясо, рыба. Яйца, особенно перепелиные, орехи и грибы также являются ценными источниками рибофлавина.

Разнообразный рацион, включающий эти продукты, позволит вашему организму получить необходимую дозу рибофлавина и сохранить здоровье на долгие годы.

Помните: рибофлавин — это не просто витамин, а жизненно важный элемент, без которого невозможно представить себе полноценную работу нашего организма.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: советы здоровье витамины
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