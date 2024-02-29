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Блинчики получаются тонкие и нежные: одно легкое правило замеса теста

Блинчики получаются тонкие и нежные: одно легкое правило замеса теста

09:08, 29 фев 2024

Приближающаяся Масленица - прекрасный повод приготовить ароматные блины для всей семьи. Этот традиционный русский праздник, который пройдет в 2024 году, не обходится без главного угощения - золотистых блинов. Если вы мечтаете испечь идеальные нежные блинчики, обратите внимание на простой рецепт на молоке.

Для приготовления вам необходимо заготовить: 500 мл молока, 3 яйца, 200 г пшеничной муки, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 1,5 столовой ложки сахара и 0,5 чайной ложки соли.

Во-первых, достаньте яйца заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Затем разбейте их в миску, добавьте соль и сахар. Взбивайте венчиком, постепенно вливая немного молока для воздушного теста.

Далее просейте муку, тщательно смешайте с яичной массой до однородности. Влейте оставшееся молоко, перемешивая во избежание комков.

Затем положите масло, еще раз перемешайте и дайте тесту настояться 10 минут.

Разогрейте сковороду, смажьте маслом и жарьте блины с двух сторон до румяной золотистости. Их можно положить классической сметаной и вареньем или придумать необычные начинки.


Тонкие и вкусные: универсальный рецепт блинов Тонкие и вкусные: универсальный рецепт блинов
Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты блины
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