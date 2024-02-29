Ни в коем случае не ешьте на завтрак эти каши: сплошной вред для организма
09:23, 29 фев 2024
Вместо того, чтобы категорично заявлять, что определенные каши вредны для всех, я бы посоветовал учитывать индивидуальные особенности организма при выборе завтрака.
Эксперты в области питания отмечают, что для некоторых групп населения употребление некоторых видов каш может быть нежелательно. К примеру, людям с непереносимостью белка коровьего молока или лактозы следует избегать молочных каш, которые могут вызывать у них расстройство пищеварения. Также осторожность при употреблении злаковых каш рекомендуют соблюдать людям, страдающим целиакией или аллергией на глютен.
Что касается лиц с лишним весом, то им диетологи советуют выбирать на завтрак богатые белком продукты в сочетании с полезными углеводами, которые обеспечат организм необходимой энергией и питательными веществами без резкого повышения уровня сахара в крови.
Итак, вместо категорического отказа от каш на завтрак, я бы посоветовал проконсультироваться со специалистом и подобрать вариант, подходящий конкретно вашему организму.
Все каши теперь готовим только так: повар рассказал как сделать все невероятно вкусным — просто добавьте в воду это
Автор: Семен Подгорный
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