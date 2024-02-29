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Ни в коем случае не ешьте на завтрак эти каши: сплошной вред для организма

Ни в коем случае не ешьте на завтрак эти каши: сплошной вред для организма

09:23, 29 фев 2024

Вместо того, чтобы категорично заявлять, что определенные каши вредны для всех, я бы посоветовал учитывать индивидуальные особенности организма при выборе завтрака.

Эксперты в области питания отмечают, что для некоторых групп населения употребление некоторых видов каш может быть нежелательно. К примеру, людям с непереносимостью белка коровьего молока или лактозы следует избегать молочных каш, которые могут вызывать у них расстройство пищеварения. Также осторожность при употреблении злаковых каш рекомендуют соблюдать людям, страдающим целиакией или аллергией на глютен.

Что касается лиц с лишним весом, то им диетологи советуют выбирать на завтрак богатые белком продукты в сочетании с полезными углеводами, которые обеспечат организм необходимой энергией и питательными веществами без резкого повышения уровня сахара в крови.

Итак, вместо категорического отказа от каш на завтрак, я бы посоветовал проконсультироваться со специалистом и подобрать вариант, подходящий конкретно вашему организму.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы здоровье каша
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