Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Положите в цветочные горшки эти шарики: буйное цветение гарантировано

Положите в цветочные горшки эти шарики: буйное цветение гарантировано

09:28, 29 фев 2024

Заботливые хозяйки, в чьих домах уютно расположились комнатные цветы, прекрасно знают, что отъезд может оказаться настоящей головной болью. Ведь требуется решить вопрос, кто позаботится о зеленых питомцах, пока их не будет рядом. Бессмысленно просить соседей регулярно навещать цветы или просто заливать растения чрезмерным количеством воды. Существует более элегантное и надежное решение этой проблемы.

Позвольте представить вам гидрогелевые шарики - настоящего спасителя для ваших цветочных композиций. Эти небольшие сферические гранулы способны обеспечить комнатные растения необходимым уровнем влаги даже в непосредственной близости от батарей. Если вам предстоит отпуск или командировка, гидрогель станет верным помощником, гарантируя цветам влагу на протяжении двух недель.

Использование шариков очень простое: залейте их водой и оставьте на 30 минут. Затем аккуратно перемешайте почву в горшках, добавьте немного набухшего гидрогеля и предоставьте растения самим себе. Гидрогелевые гранулы будут активно поддерживать необходимый уровень влажности в земле, позволяя вашим цветам процветать даже без вас.

Желтеют листья комнатных цветов: без паники — просто закопайте в землю этот предмет Желтеют листья комнатных цветов: без паники — просто закопайте в землю этот предмет
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы цветы
Читайте также

Цветовод дала совет, как вырастить роскошную герань с помощью аптечного средства: будет цвести даже зимой
Это интересно
Цветовод дала совет, как вырастить роскошную герань с помощью аптечного средства: будет цвести даже зимой
Засохшие цветы оживут и зацветут даже зимой: ботаник рассказал о чудодейственной подкормке
Это интересно
Засохшие цветы оживут и зацветут даже зимой: ботаник рассказал о чудодейственной подкормке
Чудо-подкормка для орхидей: превратите свой дом в тропический рай
Это интересно
Чудо-подкормка для орхидей: превратите свой дом в тропический рай
Убийца в горшке: эти растения нельзя держать дома
Это интересно
Убийца в горшке: эти растения нельзя держать дома


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok