Татьяна Голикова назвала новый размер пенсии с весны: готовьтесь

09:33, 29 фев 2024

Российская пенсионная система вступает в новый этап своего развития. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на следующий год, размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров вырастет и составит 18 521 рубль в месяц. Это решение принято в рамках утвержденных государственных финансовых параметров, как отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Для назначения страховой пенсии по старости должны быть соблюдены три ключевых критерия. Во-первых, это достижение установленного пенсионного возраста - 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако стоит отметить, что в настоящее время действует постепенный переход к этим показателям, и они в полной мере вступят в силу только к 2028 году.

Во-вторых, необходим требуемый страховой стаж. Для выхода на пенсию в 2024 году он должен быть не менее 14 лет, а в следующем, 2025 году вырастет до 15 лет. И наконец, третий важный критерий - это индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Для получения пенсии в нынешнем году он установлен на отметке 25,8 баллов, а к 2024 году повысится до 28,2 баллов.

Таким образом, нововведения в пенсионной системе России затронут интересы многих потенциальных пенсионеров в ближайшие годы.

Автор: Семен Подгорный