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Выход есть: это простое действие спасет пересоленый суп

Выход есть: это простое действие спасет пересоленый суп

09:39, 29 фев 2024

Когда суп или соус оказываются слишком солеными, многие в отчаянии опускают руки. Однако опытные повара знают простой и действенный способ спасти блюдо от избытка соли. Для этого потребуются всего лишь немного риса и кусок марли или бинта.

Спасительный «мешочек» готовится следующим образом: берется марля, складывается в несколько слоев и вырезается квадрат. В центр квадрата кладется 2-3 столовые ложки риса. Края тщательно стягиваются, чтобы рис не высыпался. Получившийся мешочек опускают в слишком соленое блюдо и варят 5-10 минут.

За это время рисовая крупа, обладающая удивительной способностью поглощать и нейтрализовывать излишки соли и посторонние привкусы, «впитает» лишнюю соль. После того, как импровизированный мешочек извлекут из блюда, вы с удивлением обнаружите, что проблема решена легко и просто.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
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