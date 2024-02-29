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Положите кефир в морозилку: вкусное лакомство без затрат

Положите кефир в морозилку: вкусное лакомство без затрат

12:09, 29 фев 2024

Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом, как без особых усилий приготовить из обыкновенного кефира лакомство, которое приятно удивит ваши вкусовые рецепторы. Для этого достаточно всего лишь положить кефир в морозилку на ночь.

Прежде всего следует правильно подобрать кефир. Лучше всего взять продукт в мягкой упаковке: полиэтиленовом пакете или картонной коробочке. Не рекомендуется использовать кефир в жесткой пластиковой таре. Затем поместите упаковку с кефиром в морозильную камеру примерно на 8-12 часов. Утром достаньте замороженный кефир и извлеките его из упаковки. На этом подготовительный этап завершен.

После размораживания в течение 2-3 часов на сите вы обнаружите нежный творожный сыр с легким молочным вкусом и необычной ледяной текстурой. Разомните его ложкой, чтобы придать однородность. Затем можно добавить 1-2 столовые ложки мелко нарезанных сушеных фруктов, например вишни, чернослива, кураги или изюма. Выбор за вами.

В итоге вы получите удивительный творожный десерт с фруктами без каких-либо добавок и консервантов. Он обязательно придется по вкусу. Приятного аппетита!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты кефир
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