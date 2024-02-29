От старения и деменции: эта ягода должна быть на столе у каждого

14:11, 29 фев 2024

Медицинские специалисты поделились удивительным открытием, которое способно кардинально изменить подход к поддержанию здоровья. В интервью изданию «Здоровье для всех» доктор медицинских наук Светлана Щеглова рассказала об уникальных свойствах ягоды, замедляющей процессы старения, укрепляющей иммунитет и защищающей от развития деменции. Данное открытие имеет особую актуальность для людей старше 50 лет.

По словам Светланы Щегловой, ключом к сохранению молодости и активного долголетия является черника. Эта ягода обладает исключительными качествами благодаря высокому содержанию антоцианов — веществ, улучшающих зрение и поддерживающих работу головного мозга, предотвращая тем самым развитие слабоумия.

Кроме того, черника богата антиоксидантами, нейтрализующими воспалительные процессы в организме и предохраняющими клетки от повреждений, вызываемых свободными радикалами. Такой многоплановый подход содействует замедлению процессов старения и сохранению крепкого здоровья на протяжении длительного времени.

Помимо черники, доктор Светлана Щеглова рекомендует обратить пристальное внимание на малину, которая богата витамином C и антиоксидантами. Эти элементы оказывают защитное действие на организм от разрушительного влияния свободных радикалов и усиливают иммунитет.

Данное открытие открывает новые горизонты в сфере поддержания здоровья и активного долголетия. Не упустите возможность включить эти целебные ягоды в свой рацион и обеспечить себе крепкое здоровье на долгие годы. Перед корректировкой диеты рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Автор: Семен Подгорный