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Пальчики оближешь: мясной хлеб заменит котлеты и колбасу

Пальчики оближешь: мясной хлеб заменит котлеты и колбасу

14:49, 29 фев 2024

Автор популярного кулинарного канала поделилась гениальной идеей, которая в корне изменит представление всех любителей вкусно поесть о том, как можно приготовить обычный фарш. Речь идет о невероятно аппетитном и сытном блюде - мясном хлебе из куриного фарша. Это кулинарный шедевр, достойный лучших ресторанов, который превратит обед в настоящий праздник для вашей семьи.

Чтобы создать это чудо кулинарного искусства, вам потребуется совсем немного продуктов, многие из которых наверняка уже есть в вашем холодильнике. В списке ингредиентов - 700 грамм куриного фарша, 350 грамм куриной печени, чайная ложка соли, одно яйцо, две луковицы, три зубчика чеснока, четыре ломтика черствого хлеба, щепотка черного перца и 10 грамм быстрорастворимого желатина.

Приготовление этого шедевра не займет много времени и не потребует особых навыков. Нужно просто замочить хлеб, добавить его в фарш вместе с остальными компонентами, хорошо перемешать, сформировать колбаску и запечь в духовке. В итоге вы получите ароматный, сочный и очень сытный мясной хлеб, который можно подавать как горячим, так и остывшим, нарезанным тонкими ломтиками.

Этот рецепт - отличная альтернатива привычным котлетам или колбасе. Он обязательно придется по вкусу всей семье и произведет фурор на любом праздничном столе. Попробуйте удивить близких, приготовив мясной хлеб по этому гениальному рецепту! Ваши кулинарные таланты будут по достоинству оценены.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: рецепты
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