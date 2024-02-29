Приготовить курицу на сковороде и выдать её за шашлык — легко: никто не отличит

22:11, 29 фев 2024

Многие любят шашлык из курицы, этот ароматный и сочный продукт, идеально подходящий для пикников и посиделок с друзьями на свежем воздухе. Однако существует нестандартный способ приготовления этого блюда, о котором рассказала повар Юлия Архипова в интервью изданию «БелНовости». Этот рецепт заставит ваших гостей удивиться и облизать пальцы от восторга.

Для приготовления этого кулинарного шедевра вам потребуются следующие ингредиенты: крупная луковица, чеснок, уксус, сахар, соль, перец и пряности на ваш вкус.

Первым этапом является маринование курицы. Лук нарезается полукольцами, поливается уксусом и посыпается сахаром. Эту смесь необходимо тщательно разминать руками, чтобы выделился сок.

Далее следует подготовить курицу: удалить лишнюю кожу и жир, оставив немного кожи для сочности. Каждый кусок курицы нарезается, натирается чесноком и специями (без соли).

Затем куски мяса укладываются в емкость слоями, пересыпая каждый слой луком. Оставляем мариноваться на 5-8 часов. После этого добавляем соль и обжариваем курицу на сковороде кожей вниз. Немного масла и терпения — и ароматный шашлык готов!

Автор: Семен Подгорный