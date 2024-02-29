Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Приготовить курицу на сковороде и выдать её за шашлык — легко: никто не отличит

Приготовить курицу на сковороде и выдать её за шашлык — легко: никто не отличит

22:11, 29 фев 2024

Многие любят шашлык из курицы, этот ароматный и сочный продукт, идеально подходящий для пикников и посиделок с друзьями на свежем воздухе. Однако существует нестандартный способ приготовления этого блюда, о котором рассказала повар Юлия Архипова в интервью изданию «БелНовости». Этот рецепт заставит ваших гостей удивиться и облизать пальцы от восторга.

Для приготовления этого кулинарного шедевра вам потребуются следующие ингредиенты: крупная луковица, чеснок, уксус, сахар, соль, перец и пряности на ваш вкус.

Первым этапом является маринование курицы. Лук нарезается полукольцами, поливается уксусом и посыпается сахаром. Эту смесь необходимо тщательно разминать руками, чтобы выделился сок.

Далее следует подготовить курицу: удалить лишнюю кожу и жир, оставив немного кожи для сочности. Каждый кусок курицы нарезается, натирается чесноком и специями (без соли).

Затем куски мяса укладываются в емкость слоями, пересыпая каждый слой луком. Оставляем мариноваться на 5-8 часов. После этого добавляем соль и обжариваем курицу на сковороде кожей вниз. Немного масла и терпения — и ароматный шашлык готов!

Пальчики оближешь: мясной хлеб заменит котлеты и колбасу Пальчики оближешь: мясной хлеб заменит котлеты и колбасу
Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты шашлык
Читайте также

Опытные хозяйки всегда жарят лавровый лист: вот зачем это нужно — аромат невероятный
Это интересно
Опытные хозяйки всегда жарят лавровый лист: вот зачем это нужно — аромат невероятный
Невероятные котлеты без грамма мяса: весь вкус раскроет один секретный ингредиент
Это интересно
Невероятные котлеты без грамма мяса: весь вкус раскроет один секретный ингредиент
Шеф-повар рассказал, как приготовить сочную курицу с овощами: такое блюдо подают только в ресторанах
Это интересно
Шеф-повар рассказал, как приготовить сочную курицу с овощами: такое блюдо подают только в ресторанах
Эти сочные куриные котлеты с легкостью затмят другие блюда: секрет кроется в одном ингредиенте
Это интересно
Эти сочные куриные котлеты с легкостью затмят другие блюда: секрет кроется в одном ингредиенте


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok