Унитаз засияет чистотой: полейте его этим средством

12:14, 01 мар 2024

Для многих хозяек идеально чистый унитаз, сияющий блеском и источающий свежий цитрусовый аромат, может показаться недосягаемой мечтой. Особенно если его стенки покрыты желто-коричневыми отложениями, а из бачка постоянно подтекает вода. Но есть простое и эффективное решение, которое поможет превратить любой унитаз в образец чистоты - это натуральный лимонный сок.

Опытные хозяйки давно используют лимонный сок для чистки унитазов. Для этого нужно смешать сок в равных пропорциях с жидким мылом или средством для мытья посуды. Полученным раствором обработать стенки и дно унитаза, предварительно слить из него воду. Дать средству подействовать около получаса, тщательно протереть ершиком и спустить воду.

Результат превзойдет все ожидания - унитаз засияет чистотой, а в воздухе будет ощущаться свежий аромат лимона. Этот способ не только экологичный, но и экономичный, позволяя избежать использования дорогих химических чистящих средств.

Автор: Семен Подгорный