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Салат-сенсация: пикантная закуска, от которой невозможно оторваться

Салат-сенсация: пикантная закуска, от которой невозможно оторваться

21:23, 01 мар 2024

Этот необычный салат с огурцами, яйцами и ароматной горчицей станет настоящим украшением любого стола. Его уникальное сочетание ингредиентов порадует даже самых привередливых гурманов.

Для приготовления потребуются соленые огурцы, отварные куриные яйца, обжаренный кабачок, сладкий болгарский перец, а также ароматная петрушка, чеснок, лимонный сок, растительное масло и тертый сыр.

Сначала нужно подготовить все ингредиенты: нарезать огурцы кружочками, перец - соломкой, натереть сыр. Затем приготовить оригинальную заправку, смешав петрушку, чеснок, лимонный сок, масло и горчицу до однородной массы.

После этого можно приступать к сборке салата, выкладывая ингредиенты слоями. Сверху салат поливается ароматной заправкой и посыпается тертым сыром и кунжутом. Такое сочетание вкусов просто невозможно не оценить!

Этот салат идеально подойдет для праздничного стола или в качестве яркого украшения будничного обеда. Он точно станет любимым блюдом вашей семьи!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты салат
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