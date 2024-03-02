Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Простой способ избавиться от вредителей без химикатов: смородину и малину будете собирать ведрами

Простой способ избавиться от вредителей без химикатов: смородину и малину будете собирать ведрами

12:03, 02 мар 2024

С наступлением теплого времени года многие садоводы сталкиваются с проблемой, связанной с размножением вредителей на кустарниковых растениях. Однако существует простое и эффективное решение, позволяющее избежать применения химических препаратов. Известный садовод из Ленинградской области, ведущий популярный канал «Садоёж» в социальной сети Dzen, поделился своим секретом борьбы с вредителями – обработкой горячей водой.

Согласно его рекомендациям, данный метод позволяет уничтожить яйца вредителей, скрытые на коре побегов и вблизи почек, а также избавиться от спор грибковых заболеваний. Он советует проводить обработку в период, когда температура воздуха держится в диапазоне от 2 до 5 градусов тепла. Садовод рекомендует дождаться практически полного таяния снега на участке и только после этого приступать к поливу кустов горячей водой.

Особое внимание следует уделить обработке кустов смородины, малины и крыжовника. При этом необходимо помнить, что нельзя поливать растения кипятком, так как это может привести к их повреждению. Температура воды должна находиться в пределах 70-80 градусов по Цельсию.

Для экономии воды и облегчения доступа к веткам можно обвязать куст шпагатом и равномерно орошать его из лейки с распылителем. Следует избегать длительного орошения одного места, не превышающего 3-5 секунд. Данный метод не только эффективен, но и экологически безопасен, что делает его отличным способом сохранить здоровье и красоту вашего сада!

Лучшая копеечная подкормка для жёлтых помидоров: будут сладкими, сочными и вырастут размером с дыню Лучшая копеечная подкормка для жёлтых помидоров: будут сладкими, сочными и вырастут размером с дыню
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород малина
Читайте также

Малина станет сладкой, как мёд: эксперт рассказал о продукте из кухни для подкормки кустов
Это интересно
Малина станет сладкой, как мёд: эксперт рассказал о продукте из кухни для подкормки кустов
Избавьтесь от садовых муравьев: эффективное средство
Это интересно
Избавьтесь от садовых муравьев: эффективное средство
Повреждённые листья орхидеи преобразятся за секунды: гениально простое средство для реабилитации цветов — всего 2 ингредиента
Это интересно
Повреждённые листья орхидеи преобразятся за секунды: гениально простое средство для реабилитации цветов — всего 2 ингредиента
От засоров в трубах без химии: простое народное средство
Это интересно
От засоров в трубах без химии: простое народное средство


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok