Простой способ избавиться от вредителей без химикатов: смородину и малину будете собирать ведрами

12:03, 02 мар 2024

С наступлением теплого времени года многие садоводы сталкиваются с проблемой, связанной с размножением вредителей на кустарниковых растениях. Однако существует простое и эффективное решение, позволяющее избежать применения химических препаратов. Известный садовод из Ленинградской области, ведущий популярный канал «Садоёж» в социальной сети Dzen, поделился своим секретом борьбы с вредителями – обработкой горячей водой.

Согласно его рекомендациям, данный метод позволяет уничтожить яйца вредителей, скрытые на коре побегов и вблизи почек, а также избавиться от спор грибковых заболеваний. Он советует проводить обработку в период, когда температура воздуха держится в диапазоне от 2 до 5 градусов тепла. Садовод рекомендует дождаться практически полного таяния снега на участке и только после этого приступать к поливу кустов горячей водой.

Особое внимание следует уделить обработке кустов смородины, малины и крыжовника. При этом необходимо помнить, что нельзя поливать растения кипятком, так как это может привести к их повреждению. Температура воды должна находиться в пределах 70-80 градусов по Цельсию.

Для экономии воды и облегчения доступа к веткам можно обвязать куст шпагатом и равномерно орошать его из лейки с распылителем. Следует избегать длительного орошения одного места, не превышающего 3-5 секунд. Данный метод не только эффективен, но и экологически безопасен, что делает его отличным способом сохранить здоровье и красоту вашего сада!

Автор: Семен Подгорный