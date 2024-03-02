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Снижение сахара, очищение суставов, противоопухолевый эффект: это растение настоящий клад

Снижение сахара, очищение суставов, противоопухолевый эффект: это растение настоящий клад

12:12, 02 мар 2024

Весной открываются новые возможности для оздоровления организма. Ведущий фитотерапевт, доктор медицинских наук Ольга Данилюк, поделилась секретами лечебных свойств листа лопуха.

По словам специалиста, удивительный лист лопуха обладает уникальной эффективностью, сравнимой с корнем этого растения. Хотя в листе содержится около трети полезных веществ корня, даже этого количества достаточно для заметного улучшения состояния здоровья.

Данилюк утверждает, что лист лопуха является мощным детоксикантом, способствующим очищению организма, поскольку он стимулирует выведение жидкости, желчи, мочи и пота. Кроме того, он обладает выраженными противовоспалительными свойствами.

Доктор объясняет, что лист лопуха способствует нормализации обмена веществ, снижает уровень сахара в крови, уменьшает риск образования камней в желчном пузыре и почках. По ее словам, он также способствует очищению суставов и позвоночника от избытка солей.

Сушеные сырьевые листья лопуха доступны в аптеках и должны использоваться строго в соответствии с инструкцией. Однако в мае можно собрать свежие листья вдали от городской суеты. Данилюк рекомендует использовать сок молодых листьев лопуха, законсервировав их с медом или водкой в пропорции 1:1.

Это удивительное «лекарство» особенно рекомендуется для пожилых людей, поскольку оно обладает противоопухолевым эффектом, мощным противовоспалительным действием и целевым воздействием на больные суставы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: советы здоровье
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