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7 секретных дней в марте: когда посадить томаты и перцы для богатого урожая

7 секретных дней в марте: когда посадить томаты и перцы для богатого урожая

22:58, 02 мар 2024

Весна — прекрасное время для обновления сада. С наступлением тепла просыпается природа, и садоводы активно берутся за работу. Однако, чтобы получить богатый урожай, важно правильно выбрать время для посадки растений. Многие опытные дачники для этого используют лунный календарь.

По словам садовода Иванова, томаты, перцы и баклажаны лучше всего сажать во время растущей луны. Это способствует активному росту надземной части растений и дает хороший старт будущему урожаю. Корнеплоды, напротив, предпочтительно сажать в период убывающей луны, чтобы корни лучше развивались.

Март в этом году обещает быть очень подходящим для посадки томатов. Особенно благоприятными днями, по словам Иванова, будут 13-15, 17-18 и 23-24 числа. В эти дни луна будет растущей, что оптимально для высадки рассады томатов и перцев.

Первая неделя марта — время убывающей луны, поэтому работы в саду лучше избегать. 10 и 25 марта — дни новолуния и полнолуния, тоже неблагоприятны для садоводов. Зато с 11 по 24 марта можно смело сажать томатную рассаду — растущая луна обеспечит ей хороший старт.

Следуя рекомендациям лунного календаря, можно создать оптимальные условия для роста растений и получить богатый урожай. Учитывая фазы луны при посадке, садоводы значительно повышают свои шансы на успех.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород помидоры
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