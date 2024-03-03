Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Удивительное открытие: этот обычный напиток снижает давление и укрепляет сердце

Удивительное открытие: этот обычный напиток снижает давление и укрепляет сердце

21:22, 03 мар 2024

Согласно новому исследованию, проведенному доктором Сунни Пателем, обезжиренное молоко обладает удивительным потенциалом в борьбе с повышенным артериальным давлением. Его открытия показывают, что этот напиток может оказаться эффективным инструментом для снижения давления и укрепления сердечно-сосудистой системы.

В процессе снижения давления ключевую роль играют биоактивные пептиды, содержащиеся в обезжиренном молоке. Они способствуют расслаблению стенок кровеносных сосудов, что улучшает кровоток и снижает риск сердечных заболеваний. Кроме того, в молоке много калия и магния, которые также положительно влияют на работу сердца.

Любопытно, что для получения желаемых результатов достаточно выпивать всего лишь стакан обезжиренного молока в день. Это простое и доступное решение может спасти тех, кто страдает от повышенного давления.

Итак, обезжиренное молоко — не только вкусный напиток, но и ценный помощник в поддержании здоровья сердца. Согласно исследованию доктора Пателя, оно способно быстро снизить давление и помочь избежать инсультов.

Не берите даже со скидкой: Росконтроль назвал худшие марки молока Не берите даже со скидкой: Росконтроль назвал худшие марки молока
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье молоко
Читайте также

Жителям Уфы назвали средство против гипертонии, которое есть в каждом магазине
Это интересно
Жителям Уфы назвали средство против гипертонии, которое есть в каждом магазине
Быстро снизит давление: кардиолог назвал чудотворный напиток
Это интересно
Быстро снизит давление: кардиолог назвал чудотворный напиток
Врач рассказал о полезном напитке из Эфиопии: прибавит годы жизни
Это интересно
Врач рассказал о полезном напитке из Эфиопии: прибавит годы жизни
Врач рассказал невероятное: эти три напитка в один миг снизят высокое артериальное давление
Это интересно
Врач рассказал невероятное: эти три напитка в один миг снизят высокое артериальное давление


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok