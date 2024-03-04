Неожиданная связь: как тромбы могут указывать на онкозаболевания

09:17, 04 мар 2024

Завотделением кардиохирургии Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Минздрава России кандидат медицинских наук Андрей Панков отмечает, что возникновение тромбов часто пугает людей. Они возникают непредсказуемо, никак не предупреждая о себе, но при этом способны убить человека в течение нескольких часов. Однако, по словам врача, при определенных условиях появление тромба может сигнализировать о том, что в организме уже длительное время прогрессирует онкологическое заболевание, которое пока просто не проявило себя.

Господин Панков поясняет, что когда у человека, не имеющего варикозной болезни или других факторов риска, обнаруживается тромб, обязательно проводится онкоскрининг. Дело в том, что спонтанный тромбоз при дополнительном обследовании очень часто выявляет онкологическую проблему.

По словам специалиста, это связано с тем, что при раке происходят биохимические процессы, которые приводят к повышенному тромбообразованию. Именно поэтому люди с онкологическими заболеваниями всегда попадают в группу риска по венозным тромбозам.

Кроме того, по мнению врача, особый риск тромбозов связан с атеросклерозом сосудов, курением, приемом гормональных препаратов. Вероятность образования тромбов также повышают простудные и аутоиммунные заболевания, врожденные нарушения свертываемости крови. Таким образом, заключает доктор Панков, при появлении тромбов без очевидных причин необходимо пройти тщательное обследование, чтобы исключить скрытые онкологические заболевания.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru