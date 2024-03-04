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Фрукты и диета: что можно есть, а от чего лучше отказаться при похудении

Фрукты и диета: что можно есть, а от чего лучше отказаться при похудении

09:23, 04 мар 2024

Врачи и диетологи считают, что большинство фруктов полезны для здоровья. Однако в период активного похудения некоторые сладкие фрукты лучше исключить из рациона или употреблять их в ограниченном количестве.

По мнению британского врача-диетолога Майкла Мосли, автора популярной диеты Fast 800, во время снижения веса стоит отказаться от фруктов с высоким содержанием сахара, таких как дыня, манго и ананас. Вместо них он рекомендует включать в рацион больше ягод.

Доктор Мосли подчеркивает, что для эффективного похудения важно увеличить потребление белка. Мясоедам он советует чаще есть рыбу, креветки, курицу и индейку. Вегетарианцам необходимо получать белок из соевых бобов, семечек, орехов и молочных продуктов.

Кроме того, по мнению Майкла Мосли, залог успеха диеты — употребление большого количества разнообразных полезных овощей. Он разрешает в небольших количествах шоколад, но призывает отказаться от частых перекусов. Если без них не обойтись, то в качестве перекуса лучше выбирать орехи, семечки или некрахмалистые овощи.

Российский нутрициолог Евгения Дегтянникова также считает, что при похудении не стоит есть фрукты с высоким гликемическим индексом, такие как бананы, арбуз, манго, виноград и финики. По ее мнению, в день достаточно съедать не более двух фруктов.

Высокий гликемический индекс означает быстрое повышение уровня сахара в крови после употребления продукта, что приводит к резким скачкам инсулина. Снижение потребления сладких фруктов поможет нормализовать уровень триглицеридов в крови и избежать развития таких заболеваний как диабет, метаболический синдром и гипогликемия, предупреждает эксперт.

Таким образом, хотя большинство фруктов полезны, в период активного похудения следует ограничить употребление очень сладких фруктов с высоким содержанием сахара и гликемическим индексом. Это поможет нормализовать уровень сахара в крови и сбросить лишний вес. Вместо них лучше увеличить долю ягод, овощей и продуктов с высоким содержанием белка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: советы диета
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