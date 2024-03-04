Удвойте урожай без затрат: чудо-удобрение из скошенной травы
14:29, 04 мар 2024
Опытные садоводы знают, что скошенная трава – это не просто мусор, а ценный ресурс, который можно использовать для подкормки растений. Превратить зеленую массу в эффективное удобрение несложно, а результат вас приятно удивит.
Шаг 1: сбор и подготовка травы
Соберите всю скошенную траву в плотный черный пакет. Чем плотнее пакет, тем лучше будут происходить процессы брожения. Оставьте пакет на солнце на несколько дней. Если трава сухая, слегка увлажните ее, чтобы ускорить ферментацию.
Шаг 2: приготовление удобрения
Заполните ведро водой примерно на 2/3 и добавьте туда ферментированную траву. Оставьте настаиваться на 1 час. За это время питательные вещества из травы перейдут в воду.
Шаг 3: подкормка растений
Полученным настоем можно поливать растения под корень. Один литр удобрения на куст обеспечит его необходимыми питательными элементами и стимулирует рост.
Шаг 4: повторное использование
После использования удобрения не спешите выбрасывать остатки травы. Залейте их водой еще раз, оставьте на 1 час и снова используйте для полива. А дважды залитую траву можно распределить под кустами в качестве мульчи.
Преимущества использования удобрения из скошенной травы:
- Экономичность: вам не нужно покупать дорогостоящие удобрения, ведь все необходимое уже есть под рукой.
- Эффективность: зеленая масса богата азотом, калием, фосфором и другими микроэлементами, которые необходимы для роста растений.
- Экологичность: использование скошенной травы в качестве удобрения – это безотходный и экологичный способ заботы о саде.