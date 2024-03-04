Удвойте урожай без затрат: чудо-удобрение из скошенной травы

14:29, 04 мар 2024

Опытные садоводы знают, что скошенная трава – это не просто мусор, а ценный ресурс, который можно использовать для подкормки растений. Превратить зеленую массу в эффективное удобрение несложно, а результат вас приятно удивит.

Шаг 1: сбор и подготовка травы

Соберите всю скошенную траву в плотный черный пакет. Чем плотнее пакет, тем лучше будут происходить процессы брожения. Оставьте пакет на солнце на несколько дней. Если трава сухая, слегка увлажните ее, чтобы ускорить ферментацию.

Шаг 2: приготовление удобрения

Шаг 3: подкормка растений

Заполните ведро водой примерно на 2/3 и добавьте туда ферментированную траву. Оставьте настаиваться на 1 час. За это время питательные вещества из травы перейдут в воду.

Полученным настоем можно поливать растения под корень. Один литр удобрения на куст обеспечит его необходимыми питательными элементами и стимулирует рост.

Шаг 4: повторное использование

После использования удобрения не спешите выбрасывать остатки травы. Залейте их водой еще раз, оставьте на 1 час и снова используйте для полива. А дважды залитую траву можно распределить под кустами в качестве мульчи.

Преимущества использования удобрения из скошенной травы:

Экономичность : вам не нужно покупать дорогостоящие удобрения, ведь все необходимое уже есть под рукой.

: вам не нужно покупать дорогостоящие удобрения, ведь все необходимое уже есть под рукой. Эффективность : зеленая масса богата азотом, калием, фосфором и другими микроэлементами, которые необходимы для роста растений.

: зеленая масса богата азотом, калием, фосфором и другими микроэлементами, которые необходимы для роста растений. Экологичность: использование скошенной травы в качестве удобрения – это безотходный и экологичный способ заботы о саде.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru