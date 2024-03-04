Превратите свою яблоню в плодоносящий монстр: секреты мартовской обрезки

15:09, 04 мар 2024

Для опытных садоводов март знаменует не только пробуждение природы, но и старт подготовки к новому сезону. Одним из важнейших этапов в уходе за яблонями является обрезка, способная значительно повысить урожайность и улучшить здоровье деревьев. Но как провести эту процедуру максимально эффективно?

Специалисты рекомендуют начинать обрезку, когда температура воздуха перешагнет нулевую отметку, а погода будет ясной и без осадков. Такие условия обеспечат оптимальную среду для деревьев и помогут им легче перенести процедуру.

Первым шагом станет удаление побегов, направленных внутрь кроны. Это позволит сформировать крону в форме чаши, что обеспечит ей лучшее освещение и вентиляцию, а также станет профилактикой грибковых заболеваний.

Следующим этапом будет обрезка ствола, оптимальная высота которого составляет около 2,5 метров. Завершающим шагом станет удаление волчков – вертикальных побегов, которые необходимо полностью удалить, оставив лишь короткие пеньки.

Не стоит забывать и о важности обработки всех срезов садовым варом. Эта мера предотвратит возможное заражение и ускорит заживление.

Дополнительные советы:

Используйте острый и продезинфицированный инструмент.

Не оставляйте слишком много пеньков.

Не обрезайте слишком много ветвей за один раз.

Учитывайте возраст и сорт яблони.

При необходимости обратитесь за помощью к опытному садоводу.

Автор: Семен Подгорный