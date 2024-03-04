Превратите свою яблоню в плодоносящий монстр: секреты мартовской обрезки
15:09, 04 мар 2024
Для опытных садоводов март знаменует не только пробуждение природы, но и старт подготовки к новому сезону. Одним из важнейших этапов в уходе за яблонями является обрезка, способная значительно повысить урожайность и улучшить здоровье деревьев. Но как провести эту процедуру максимально эффективно?
Специалисты рекомендуют начинать обрезку, когда температура воздуха перешагнет нулевую отметку, а погода будет ясной и без осадков. Такие условия обеспечат оптимальную среду для деревьев и помогут им легче перенести процедуру.
Первым шагом станет удаление побегов, направленных внутрь кроны. Это позволит сформировать крону в форме чаши, что обеспечит ей лучшее освещение и вентиляцию, а также станет профилактикой грибковых заболеваний.
Следующим этапом будет обрезка ствола, оптимальная высота которого составляет около 2,5 метров. Завершающим шагом станет удаление волчков – вертикальных побегов, которые необходимо полностью удалить, оставив лишь короткие пеньки.
Не стоит забывать и о важности обработки всех срезов садовым варом. Эта мера предотвратит возможное заражение и ускорит заживление.
Дополнительные советы:
- Используйте острый и продезинфицированный инструмент.
- Не оставляйте слишком много пеньков.
- Не обрезайте слишком много ветвей за один раз.
- Учитывайте возраст и сорт яблони.
- При необходимости обратитесь за помощью к опытному садоводу.