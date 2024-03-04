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Белый хлеб - серьезный удар по вашему организму. Как избежать негативных последствий

Белый хлеб - серьезный удар по вашему организму. Как избежать негативных последствий

19:29, 04 мар 2024

По мнению диетолога Михаила Гинзбурга, регулярное употребление белого хлеба может нести в себе ряд скрытых угроз для здоровья. Процесс его производства, как он утверждает, приводит к потере важных питательных элементов, делая продукт не только менее полезным, но и потенциально вредным.

В чем же заключается опасность? Белый хлеб, созданный из просеянной пшеничной муки, лишенной пищевых волокон, провоцирует быстрое расщепление крахмала. Это приводит к резкому скачку уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, может вызвать нежелательные метаболические реакции.

Подобные реакции чреваты развитием метаболического синдрома, который ассоциируется с целым спектром заболеваний, включая сахарный диабет, подагру и гипертонию. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на хлеб с высоким содержанием пищевых волокон.

Хорошей альтернативой, по словам Гинзбурга, станет черный грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта или же хлеб с добавлением отрубей. Эти варианты богаты клетчаткой, которая помогает регулировать уровень сахара в крови, тем самым препятствуя развитию метаболического синдрома и связанных с ним болезней.

Важно также избегать сочетания белого хлеба с сахаром, маслом или маргарином. Подобные комбинации способны значительно повысить гликемический индекс продукта, провоцируя еще более выраженные метаболические реакции.

Вместо этого диетолог советует сделать выбор в пользу более здоровых вариантов, таких как овсяный хлеб или хлеб из цельнозерновой муки. Они содержат значительно больше клетчатки и других питательных элементов, что делает их более ценными для организма.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: советы здоровье
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